El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 89% y el 90%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con intervalos nubosos, y se prevé la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 65% en su punto máximo. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en este periodo. La temperatura alcanzará su punto más alto en torno a las 14:00 horas, con 14 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h. A lo largo del día, se espera que la racha máxima de viento alcance los 21 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente cuando se combine con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 9 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 90% en las últimas horas del día, lo que podría dar lugar a una sensación de bochorno.

Es importante que los habitantes de Forcarei se preparen para un día con cambios climáticos significativos. Aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la tarde. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para mantenerse cómodo durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.