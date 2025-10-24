El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, A Estrada se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 16 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.

En cuanto al viento, se registrarán velocidades moderadas que oscilarán entre 5 y 10 km/h, predominando de dirección sur y suroeste. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente.

A partir de la tarde, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 60% en su punto máximo. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier precipitación será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente tranquilo, con temperaturas agradables y la posibilidad de algunas nubes y ligeras lluvias por la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un cambio en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.