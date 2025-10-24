El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas frescas, rondando los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan el 57% al mediodía, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

Desde la tarde, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 60% en este periodo. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que podría no ser suficiente para mojar el suelo de manera significativa, pero sí suficiente para que los paraguas estén a la mano.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h, especialmente durante las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá más, y las temperaturas caerán a niveles más frescos, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La puesta de sol se producirá a las 19:38, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con un cielo cubierto.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Es recomendable estar preparado para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que la nubosidad y la lluvia hagan su aparición.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.