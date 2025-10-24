El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 01:00 y 02:00, manteniendo un ambiente fresco y agradable.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados. Sin embargo, a partir de las 03:00, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se torne muy nuboso hacia las 04:00 y 05:00, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 10 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% a las 05:00, lo que podría generar una sensación de frescor.
A partir de las 06:00, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, y la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados. A medida que se acerque la tarde, se espera que la nubosidad continúe, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas entre las 14:00 y las 17:00. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 60% entre las 14:00 y las 20:00, con una precipitación estimada de 0.1 mm.
Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente hacia la tarde, alcanzando un máximo de 17 grados entre las 14:00 y las 17:00. La humedad relativa disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 60% a las 15:00 y 16:00. El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.
Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a 14 grados hacia las 21:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras. La humedad aumentará, alcanzando el 81% hacia el final del día.
En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias escasas en la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de los momentos soleados que se presenten.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Un gestor tributario confiesa que estafó 110.000 euros a Hacienda al solicitar la devolución de IRPF de una treintena de contribuyentes
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Un corte de luz deja sin suministro a miles de vecinos de Vigo durante más de dos horas
- «A morte nos teus ollos»: la historia no contada del crimen de Nigrán salta a la gran pantalla
- El cura Marcos Torres recibirá un homenaje el 9 de noviembre en Lalín con misa y una comida
- Policía Local y Bomberos de Vigo acceden a un sexto piso para evitar que una mujer de 56 años se quite la vida