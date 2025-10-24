El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 01:00 y 02:00, manteniendo un ambiente fresco y agradable.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados. Sin embargo, a partir de las 03:00, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se torne muy nuboso hacia las 04:00 y 05:00, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 10 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% a las 05:00, lo que podría generar una sensación de frescor.

A partir de las 06:00, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, y la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados. A medida que se acerque la tarde, se espera que la nubosidad continúe, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas entre las 14:00 y las 17:00. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 60% entre las 14:00 y las 20:00, con una precipitación estimada de 0.1 mm.

Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente hacia la tarde, alcanzando un máximo de 17 grados entre las 14:00 y las 17:00. La humedad relativa disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 60% a las 15:00 y 16:00. El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a 14 grados hacia las 21:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras. La humedad aumentará, alcanzando el 81% hacia el final del día.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias escasas en la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de los momentos soleados que se presenten.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.