El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 10 grados, con un cielo poco nuboso que permitirá que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con temperaturas que alcanzarán hasta los 17 grados. Sin embargo, el cielo se tornará más nublado hacia la tarde, especialmente a partir de las 18:00 horas, cuando se prevé un aumento en la nubosidad. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 61% y el 72%, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hacia la tarde-noche, existe una probabilidad del 55% de que se registren lluvias escasas. Esto podría ocurrir entre las 14:00 y las 20:00 horas, por lo que es recomendable que los habitantes de A Cañiza estén preparados por si se presentan algunas gotas de lluvia. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que las condiciones climáticas no serán severas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 10 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la nubosidad podría dificultar la observación de las estrellas. En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde, lo que sugiere un tiempo típico de otoño en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.