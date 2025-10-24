El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por un manto de nubes muy densas, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 59% y el 83%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las primeras horas de la mañana se mantendrán secas, pero a partir del mediodía, existe una probabilidad del 60% de que se registren lluvias ligeras. Estas lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que significa que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no serán lo suficientemente severas como para causar inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección noreste, alcanzando rachas de hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de tormentas se mantendrá en cero, lo que indica que, a pesar de la presencia de nubes y la posibilidad de lluvias, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La puesta de sol se producirá a las 19:39, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no presentará condiciones climáticas extremas.

En resumen, los habitantes de Cangas deben prepararse para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y ligeras lluvias en la tarde. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en las horas centrales del día, cuando la probabilidad de precipitación es más alta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.