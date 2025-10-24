El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, en Cambados, se espera un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas de la madrugada y manteniéndose así hasta la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , con un leve descenso a medida que se acerque la tarde.

A partir del mediodía, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se eleva hasta un 60%. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser suficientes para mojar el suelo, por lo que se recomienda a los transeúntes llevar paraguas o impermeables. La precipitación acumulada durante este periodo podría alcanzar hasta 0.1 mm.

El viento soplará desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento se registrarán alrededor de las 14:00 horas, alcanzando hasta 15 km/h. Esto podría generar una sensación térmica algo más fresca, especialmente en las horas de mayor nubosidad.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, con condiciones de cubierto y posibilidad de lluvias escasas continuando hasta la madrugada del día siguiente. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 14 grados , lo que sugiere una noche fresca y húmeda.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un inicio tranquilo con cielos poco nubosos, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes de la zona estar preparados para un tiempo cambiante y llevar consigo protección contra la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.