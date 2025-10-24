El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, se espera un cielo despejado que se mantendrá hasta aproximadamente las 5 de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas que se irán intensificando. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados , y el viento soplará del norte a una velocidad de entre 4 y 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con la llegada de intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente, alcanzando un 55% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 17 grados , lo que podría hacer que la tarde sea más cálida, aunque la sensación de humedad persistirá.

El viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su velocidad a 7-8 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. A medida que se acerque la noche, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá durante la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

La noche se presentará con un ambiente fresco y húmedo, con una humedad relativa que podría llegar a un 76%. Las condiciones de viento se estabilizarán, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h. En resumen, el día en Caldas de Reis será variado, comenzando con cielos despejados y culminando en un ambiente más nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.