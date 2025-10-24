El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque se alternará con momentos de cielo poco nuboso en las horas centrales.

La temperatura experimentará ligeras fluctuaciones, comenzando en torno a los 14 grados por la mañana y descendiendo a 13 grados en las primeras horas de la tarde. Hacia el final del día, se prevé un leve aumento, alcanzando hasta 18 grados en las horas más cálidas. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 54% y el 82%, lo que podría generar una sensación de bochorno en los momentos más cálidos.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que el día transcurra sin lluvias significativas hasta las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, existe una probabilidad del 60% de que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa, que podría extenderse hasta las 20:00 horas, donde la probabilidad se incrementa al 65%. Se estima que la cantidad de precipitación será mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h. A medida que avance la tarde, se espera que la dirección del viento cambie a este y noreste, manteniendo una intensidad moderada. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde.

La salida del sol se producirá a las 08:58 y se ocultará a las 19:39, lo que proporcionará un día relativamente largo. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, con temperaturas que descenderán a 15 grados hacia el final del día. En resumen, Bueu experimentará un día mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera por la tarde, temperaturas suaves y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.