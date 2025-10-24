El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 82%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, pasando a un estado poco nuboso entre las 2 y las 6 de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 12 grados, con una ligera subida a 14 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 74% al 79%.

A partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Desde las 2 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 60% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto coincide con la llegada de intervalos nubosos que podrían traer lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 16 a 17 grados, lo que podría hacer que la lluvia sea más notoria en combinación con la humedad del ambiente.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando hasta 18 km/h desde el oeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las lluvias.

En la noche, el cielo se tornará cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá en un 55% entre las 8 de la tarde y la medianoche. Las temperaturas descenderán a alrededor de 14 grados, y la humedad relativa se estabilizará en torno al 72%. La combinación de un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras podría hacer que la noche sea más fresca y húmeda.

En resumen, Barro experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más variable por la tarde, con la posibilidad de lluvias ligeras y un aumento en la nubosidad. Es recomendable que los residentes se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.