El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una descripción que oscila entre "muy nuboso" y "cubierto", lo que sugiere que la visibilidad podría verse reducida en ciertos momentos. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando entre los 13 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a lo largo de la jornada, alcanzando un 59% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 60% y 65% respectivamente. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 17 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde y el ocaso, que ocurrirá a las 19:39, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la noche sea más fresca.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. La combinación de humedad y viento podría hacer que la sensación térmica varíe, por lo que es aconsejable estar preparado para cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.