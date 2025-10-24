El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga en niveles altos, con periodos de cielo muy nuboso, especialmente en las primeras horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar abrigo, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde. La temperatura comenzará a descender a partir de las 18:00 horas, cuando se espera que se sitúe en torno a los 18°C.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 68% por la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en capas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila.

Respecto a las precipitaciones, aunque la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, se espera un incremento en la posibilidad de lluvias escasas a partir de la tarde, con un 45% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias, si se producen, serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.7 mm. Por la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque se espera que sea mínima.

En resumen, As Neves experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvias por la tarde. Es un día propicio para disfrutar de actividades en interiores o, si se opta por salir, llevar un paraguas por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.