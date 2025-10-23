El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 80% entre las 02:00 y las 08:00. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en este periodo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mostrarán un ligero cambio. A partir de las 09:00, el cielo permanecerá nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Durante la tarde, el viento se estabilizará, con velocidades que rondarán entre los 5 y 15 km/h, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que, aunque el cielo esté cubierto, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Vilanova de Arousa estén preparados para la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará cubierto, pero se espera que la lluvia se detenga, permitiendo que las temperaturas se mantengan estables en torno a los 15-17 grados . La visibilidad será buena, aunque la alta humedad podría generar niebla en algunos momentos del día.

El ocaso se producirá a las 19:40, marcando el final de un día que, aunque nublado y con algunas lluvias, no presentará condiciones adversas significativas. Los residentes pueden disfrutar de un día tranquilo, con la posibilidad de que el tiempo mejore hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.