El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.5 mm. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se prevé que el cielo permanezca cubierto hasta el mediodía.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 14 y 18 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 18 grados, descendiendo a 16 grados a media mañana y alcanzando un mínimo de 14 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 70% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se estabilizará en torno a los 6 km/h, lo que proporcionará un respiro a los habitantes de la zona. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las zonas costeras.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que, aunque el cielo estará cubierto y habrá algunas lluvias, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. La probabilidad de precipitación se mantendrá baja en las horas centrales del día, con un 0% de posibilidad entre las 8 y las 14 horas, aumentando ligeramente a un 20% entre las 14 y las 20 horas.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, pero las lluvias serán prácticamente inexistentes. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final de la jornada. Los habitantes de Vilagarcía de Arousa deben prepararse para un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que salgan deben llevar un abrigo y estar atentos a las condiciones del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.