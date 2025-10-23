El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que indica que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. A medida que avance el día, la intensidad de las lluvias disminuirá, y se espera que la precipitación sea mínima, con valores que no superarán los 0.1 mm en las horas posteriores.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 13 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 17 grados, que descenderá ligeramente a 16 grados hacia el mediodía y se estabilizará en torno a los 14 grados por la tarde. Este ligero descenso en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa alta, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 75% durante gran parte del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que las condiciones sean más agradables hacia la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría afectar temporalmente la claridad del cielo. No se prevén tormentas significativas, lo que sugiere que, aunque el día será mayormente nublado y húmedo, no habrá condiciones extremas que puedan causar inconvenientes mayores.

Los momentos más críticos en términos de lluvia se concentrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que a partir de las 8:00, la probabilidad de precipitación disminuirá considerablemente. A lo largo de la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunos claros se asomen entre las nubes, aunque el predominio de un cielo cubierto seguirá siendo la norma.

En resumen, los habitantes de Vilaboa deben prepararse para un día nublado y fresco, con lluvias ligeras en las primeras horas y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

