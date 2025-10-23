El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondan los 2 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 15 grados . La mañana comenzará con una temperatura de 15 grados, descendiendo gradualmente a 14 grados durante la tarde y alcanzando los 12 grados hacia la noche. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas y bajando a un 83% al final del día, contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en la mañana, disminuyendo a lo largo del día. Las velocidades del viento variarán, con ráfagas de hasta 29 km/h en la primera hora y bajando a 3 km/h hacia la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas que dominarán la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja después de las 8:00, con un 5% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente secas, no se descartan algunas lloviznas ligeras.

La salida del sol está programada para las 08:55, mientras que el ocaso se producirá a las 19:37, lo que significa que los días están acortándose a medida que nos adentramos en el otoño. Es un buen momento para disfrutar de la belleza del paisaje otoñal, aunque se recomienda estar preparado para las inclemencias del tiempo.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, lo que invita a los residentes a planificar sus actividades al aire libre con precaución.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 02:00 a 08:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total, aunque en las horas posteriores, la intensidad de la lluvia disminuirá considerablemente.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 3:00 de la tarde.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 02:00 a 08:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.