El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con intervalos de nubes y claros, especialmente en las horas de la tarde. La temperatura alcanzará su punto más alto alrededor de las 3:00 PM, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 91% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 26 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica y hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea mínima, con un 5% de posibilidad entre las 8:00 y las 2:00 PM. Esto indica que, aunque las lluvias son probables, no se anticipan tormentas severas. La tarde se presentará con cielos mayormente cubiertos, pero con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, que se reduce al 50% entre las 2:00 y las 8:00 PM.

La puesta de sol se producirá a las 19:40, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no debería presentar condiciones climáticas extremas. Los habitantes de Vigo deben estar preparados para un día de lluvia ligera y viento moderado, pero sin grandes alteraciones en sus actividades diarias.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 2 de la mañana, se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados de hasta 0.7 mm y 1 mm respectivamente. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.7 mm de precipitación. A medida que avance la mañana, las condiciones de lluvia disminuirán, y se prevé que el cielo permanezca cubierto hasta el mediodía.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas de la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.