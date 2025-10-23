El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante el periodo de 02:00 a 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y ligeramente más cálidas hacia el mediodía. A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 24 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es recomendable que los habitantes de Valga se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la lluvia, especialmente durante la mañana.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que significa que la lluvia será ligera y no habrá riesgo de fenómenos meteorológicos severos. La probabilidad de precipitación disminuirá a un 20% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que podría haber momentos de tregua en la lluvia.

En resumen, el día en Valga será mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y una alta humedad. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, llevando paraguas y ropa adecuada para el tiempo. Aunque la lluvia será persistente, no se esperan condiciones extremas, lo que permitirá que la jornada transcurra con normalidad, aunque con un ambiente fresco y húmedo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 23 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.6 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en este periodo, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia en algunos momentos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 75% entre las 02:00 y las 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total durante el día. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se prevé que las condiciones mejoren ligeramente hacia la tarde.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se prevé una precipitación de 2 mm. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, con lluvias escasas esperadas entre las 02:00 y las 03:00, aunque la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 85% en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.