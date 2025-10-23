El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia que se espera en los periodos iniciales. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 19 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día hasta alcanzar los 15 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Este ambiente húmedo, combinado con las temperaturas moderadas, puede resultar en una sensación de pesadez en el aire.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en las primeras horas. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100% durante las primeras horas, disminuyendo a un 40% en la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y esporádicas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas en los momentos de mayor actividad, alcanzando hasta 44 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más despejado hacia la noche. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:40.

Los residentes de Tui deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco. Se recomienda llevar paraguas y abrigos si se planea salir, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia que se espera en los periodos iniciales, especialmente entre las 00:00 y las 03:00, donde se registrarán precipitaciones de hasta 0.2 mm. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá, alcanzando un 100% en el periodo de 02:00 a 08:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se tiene que salir.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.