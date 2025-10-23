El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé un leve aumento hasta los 20 grados.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas del día, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 02:00 y las 08:00. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, aunque se mantendrá un 75% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que podrían producirse algunas lloviznas ligeras.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 74% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos serán moderados, predominando del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 22 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia se estabilicen, permitiendo que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes podría dificultar la vista del sol durante gran parte del día.

En resumen, los habitantes de Tomiño deben prepararse para un día nublado con posibilidades de lluvia, especialmente en las primeras horas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios períodos del día. Desde la madrugada, la niebla será notable, con una visibilidad reducida que podría afectar la circulación. A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias ligeras que se prevén en las primeras horas, especialmente entre las 2:00 y las 8:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se espera que la cantidad de lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 1 mm.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias ligeras que se concentrarán principalmente en las primeras horas de la mañana y en la tarde.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia que se espera en los periodos iniciales. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 19 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día hasta alcanzar los 15 grados en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.