El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

Hoy, 23 de octubre de 2025, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se espera que las precipitaciones sean mínimas, con valores que no superan los 0.4 mm en las primeras horas.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 73% por la noche.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de entre 5 y 7 km/h en la tarde y noche. Esto podría hacer que la experiencia al aire libre sea más agradable, aunque la nubosidad persistente seguirá dominando el cielo.

A partir de la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con un ligero aumento en la nubosidad. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, sin indicios de tormentas, lo que permitirá que la lluvia sea la única preocupación para quienes planeen actividades al aire libre. La probabilidad de tormenta se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un día húmedo, llevando paraguas y ropa adecuada para el tiempo. A medida que el sol se ponga a las 19:40, las temperaturas comenzarán a descender, y la humedad podría hacer que la sensación de frío se intensifique.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.