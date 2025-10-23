El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Silleda según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 02:00 a 08:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las primeras horas del día.
A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00, cuando se prevé una temperatura de 15 grados. La humedad relativa será alta, rondando el 98% en la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50%.
El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. En la tarde, se espera que la velocidad del viento se reduzca a unos 10 km/h, lo que proporcionará un alivio a la sensación de frío que puede generar la alta humedad.
Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un 15% de probabilidad de precipitaciones entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Silleda mantengan un paraguas a mano, ya que no se descartan chubascos aislados.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque puede verse afectada por la presencia de nubes bajas y la lluvia en las primeras horas del día. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, pero seguirá siendo mayormente nublado.
El ocaso se producirá a las 19:38, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones adversas, ofrecerá una tarde más tranquila. Los habitantes de Silleda deben estar preparados para un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de la calidez del hogar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.
