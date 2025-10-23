El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 02:00 a 08:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00, cuando se prevé una temperatura de 15 grados. La humedad relativa será alta, rondando el 98% en la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50%.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. En la tarde, se espera que la velocidad del viento se reduzca a unos 10 km/h, lo que proporcionará un alivio a la sensación de frío que puede generar la alta humedad.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un 15% de probabilidad de precipitaciones entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Silleda mantengan un paraguas a mano, ya que no se descartan chubascos aislados.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque puede verse afectada por la presencia de nubes bajas y la lluvia en las primeras horas del día. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, pero seguirá siendo mayormente nublado.

El ocaso se producirá a las 19:38, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones adversas, ofrecerá una tarde más tranquila. Los habitantes de Silleda deben estar preparados para un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de la calidez del hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.