El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados , lo que sugiere un inicio de jornada templado, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se sitúa en torno al 96% en las primeras horas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de precipitación. A partir de las 3 de la mañana, se prevé que las lluvias cesen, y aunque el cielo seguirá nublado, no se anticipan más precipitaciones significativas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, con mínimas de 14 grados hacia el final de la jornada.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A partir de la tarde, se espera que la velocidad del viento se reduzca a unos 4-6 km/h, lo que proporcionará un ambiente más tranquilo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque el cielo esté cubierto, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad será buena, aunque puede verse afectada por la niebla matutina en las primeras horas. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:40, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, ofreciendo una vista más clara del atardecer.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven consigo un paraguas o chubasquero, especialmente durante la mañana, y que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.