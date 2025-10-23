El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 16 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se prevé que la lluvia se intensifique, especialmente entre las 01:00 y las 02:00, cuando se espera una precipitación de hasta 3 mm. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa impermeable. La lluvia será escasa en las horas posteriores, con valores que rondarán entre 0.1 y 0.2 mm, pero la posibilidad de chubascos ligeros se mantendrá a lo largo del día.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento se suaviza, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 14 grados hacia la tarde. La dirección del viento variará, pero se mantendrá mayormente del oeste y noroeste, lo que podría traer consigo un ligero alivio en la sensación térmica.

En cuanto a la nubosidad, se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del día, con intervalos de nubes más ligeras en la tarde. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente gris, lo que podría afectar la visibilidad y la luminosidad en la zona. La tarde se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 15 a 16 grados, y la humedad comenzará a disminuir ligeramente, aunque seguirá siendo notable.

La puesta de sol se producirá a las 19:40, marcando el final de un día que, aunque lluvioso y nublado, ofrecerá momentos de calma entre las precipitaciones. Los habitantes de Salvaterra de Miño deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias intermitentes y temperaturas frescas, lo que es típico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.