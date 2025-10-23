El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La nubosidad persistirá, y se espera que las precipitaciones aumenten ligeramente en la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más críticas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en el periodo de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 73% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en consecuencia.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 23 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las rachas máximas podrían alcanzar los 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y disminuyendo su intensidad, lo que podría ofrecer un respiro en las condiciones ventosas.

La visibilidad no se verá significativamente afectada, aunque la combinación de nubes y posibles lluvias podría hacer que las condiciones sean un poco más sombrías. La salida del sol está programada para las 08:56, mientras que el ocaso se espera a las 19:40, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, siempre preparado con un abrigo adecuado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.