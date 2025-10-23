El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvias ligeras, acumulando alrededor de 0.5 mm de precipitación. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se prevé que el cielo se mantenga cubierto hasta el mediodía.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 14 y 18 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 18 grados, descendiendo gradualmente a 15 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y bajando a un 67% hacia el final del día, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 30 km/h. En las primeras horas, se anticipa una racha máxima de 30 km/h, disminuyendo a lo largo del día. A medida que se acerque la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 3 a 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en la localidad.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nuboso. La probabilidad de precipitación se reducirá a un 15% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que las lluvias serán poco probables en este periodo. Sin embargo, es recomendable que los residentes estén preparados para posibles chubascos, especialmente en las primeras horas del día.

La puesta de sol se producirá a las 19:40, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones inestables, ofrecerá una mejora gradual en el tiempo hacia la tarde. Los habitantes de Ribadumia deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En general, se recomienda llevar un paraguas si se planea salir durante la mañana, mientras que la tarde podría ofrecer un respiro con cielos más despejados y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.