El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

Hoy, 23 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se espera una precipitación de alrededor de 1 mm. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 30% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría traer consigo lluvias más intensas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 14 y 18 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados por la tarde y alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 79% al final de la jornada, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 31 km/h, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que el viento se calme, con velocidades que rondarán los 5 a 8 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de calma, a pesar de la nubosidad y la posibilidad de lluvia.

La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, especialmente durante las horas de mayor precipitación. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. A pesar de la posibilidad de lluvia, no se prevén tormentas eléctricas, lo que sugiere que el día, aunque húmedo, no presentará condiciones climáticas severas.

En resumen, Redondela experimentará un día nublado con lluvias intermitentes y temperaturas suaves. La combinación de alta humedad y viento moderado podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, así que es aconsejable llevar ropa adecuada y un paraguas si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.