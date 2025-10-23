El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.5 mm de precipitación. La temperatura en estos periodos se mantendrá en torno a los 17 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 4 de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un pronóstico de 0 mm de precipitación hasta las 12 del mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados, y la humedad relativa comenzará a descender, alcanzando un 93% a las 4 de la mañana y bajando gradualmente a un 63% hacia el mediodía.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, aunque se prevé que las lluvias sean prácticamente inexistentes. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados a las 3 de la tarde, y se espera que el viento sople desde el suroeste a una velocidad de 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h. La sensación térmica se verá afectada por la humedad, que se mantendrá en torno al 58% durante la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán a 15 grados hacia las 8 de la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, y aunque se espera que el viento disminuya su intensidad, seguirá soplando desde el suroeste.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de una tarde más estable y fresca. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo húmedo y fresco, especialmente en las primeras horas del día, pero con una mejora notable en las condiciones hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.