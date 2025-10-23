El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se prevé una precipitación de 2 mm. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, con lluvias escasas esperadas entre las 02:00 y las 03:00, aunque la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 85% en las primeras horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A las 14:00, se espera una temperatura de 18 grados, lo que podría ofrecer un breve respiro en medio de la nubosidad y la lluvia. Sin embargo, conforme se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 96% a primera hora y bajando gradualmente hasta un 70% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las primeras horas de la mañana, con velocidades que alcanzarán los 22 km/h desde el oeste. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 10-20 km/h, con dirección variable, predominando del oeste y suroeste. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la lluvia.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque la lluvia será un factor constante, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas predominando y temperaturas que rondarán los 13 grados hacia el final del día.

En resumen, Pontecesures experimentará un día de clima inestable, con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones de lluvia y que vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.