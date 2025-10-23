El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, estabilizándose en torno a los 15 grados por la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, y un 55% entre las 2:00 y las 8:00 de la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 32 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las primeras horas, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con algunas mejoras temporales en la nubosidad hacia el mediodía, aunque las nubes volverán a predominar en la tarde. La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En cuanto a la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, con un ligero aumento hacia la noche, cuando se espera que la temperatura descienda a 14 grados. La humedad comenzará a disminuir, pero seguirá siendo notable, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes no estén acostumbrados a estas condiciones.

La puesta de sol se producirá a las 19:40, momento en el que el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. En resumen, se recomienda a los habitantes de Ponteareas que se preparen para un día de clima inestable, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.