El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 23 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a medida que avance la jornada.
A medida que el día progrese, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 76% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el oeste a velocidades que alcanzarán los 30 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 65 km/h en las primeras horas del día.
Durante la mañana, se espera que las lluvias sean más frecuentes, aunque en forma de lloviznas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm. A medida que avance la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente nublado. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 12 grados , lo que hará que la sensación térmica sea más fresca.
El viento, que será predominante del oeste, irá disminuyendo en intensidad a lo largo del día, pasando de rachas de 30 km/h en la mañana a velocidades más suaves de 3 km/h hacia la noche. Esto permitirá que la tarde sea más tranquila, aunque el cielo seguirá cubierto, lo que podría desanimar a aquellos que planean actividades al aire libre.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría afectar la claridad en algunos momentos. La puesta de sol se producirá a las 19:39, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no debería presentar condiciones extremas.
En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo húmedo y que consideren llevar paraguas si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.
