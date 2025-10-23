El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

Hoy, 23 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a medida que avance la jornada.

A medida que el día progrese, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 76% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el oeste a velocidades que alcanzarán los 30 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 65 km/h en las primeras horas del día.

Durante la mañana, se espera que las lluvias sean más frecuentes, aunque en forma de lloviznas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm. A medida que avance la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente nublado. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 12 grados , lo que hará que la sensación térmica sea más fresca.

El viento, que será predominante del oeste, irá disminuyendo en intensidad a lo largo del día, pasando de rachas de 30 km/h en la mañana a velocidades más suaves de 3 km/h hacia la noche. Esto permitirá que la tarde sea más tranquila, aunque el cielo seguirá cubierto, lo que podría desanimar a aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría afectar la claridad en algunos momentos. La puesta de sol se producirá a las 19:39, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no debería presentar condiciones extremas.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo húmedo y que consideren llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.