El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia que se espera en los periodos iniciales del día. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas, con un aumento a 1 mm en el periodo de la 1:00 a 2:00 AM. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 100% entre las 2:00 y las 8:00 AM, aunque las cantidades de lluvia serán escasas.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 17 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 93% hacia las 4:00 AM. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más frescas del día.

A partir de la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente cubierto. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 16 grados durante la tarde, con un leve descenso a 15 grados hacia la noche. La humedad relativa también comenzará a disminuir, alcanzando un 70% hacia las 7:00 PM.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 24 y 35 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 45 km/h, especialmente en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es nula durante todo el día, lo que significa que, aunque la lluvia será una constante, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 30% entre las 2:00 y las 8:00 PM, y a un 15% en la noche.

En resumen, Poio experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras en las primeras horas y temperaturas que se mantendrán moderadas. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para el tiempo húmedo y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.