El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre las 2:00 y las 8:00 horas. Durante este periodo, se prevé una acumulación de 0.9 mm de lluvia, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. A partir de las 8:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, aunque se mantendrá en un 35% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse algunas lloviznas. La temperatura oscilará entre los 12 y 17 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que las condiciones sean más agradables por la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría afectar temporalmente la claridad del cielo. La salida del sol se producirá a las 08:56 horas y se pondrá a las 19:39 horas, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque nublado.

En resumen, hoy en Pazos de Borbén se anticipa un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable estar preparado para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.