El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios períodos del día. Desde la madrugada, la niebla será notable, con una visibilidad reducida que podría afectar la circulación. A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias ligeras que se prevén en las primeras horas, especialmente entre las 2:00 y las 8:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se espera que la cantidad de lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 1 mm.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 16 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 95% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 64% hacia la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría contribuir a una sensación de frescura.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se prevé una ligera mejora en la visibilidad. Las lluvias escasas continuarán, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 80%. Sin embargo, las cantidades de lluvia seguirán siendo mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones de niebla y lluvia, especialmente en las primeras horas del día, y que tomen precauciones al desplazarse. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas, por lo que es aconsejable planificar en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.