El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias ligeras que se concentrarán principalmente en las primeras horas de la mañana y en la tarde.

La temperatura oscilará entre los 14 y 20 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 18 grados, que descenderán a 16 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados, antes de descender nuevamente al caer la noche.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescura y a la persistencia de la niebla. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de entre 4 y 28 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 45 km/h en las primeras horas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta, especialmente para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias. Sin embargo, la intensidad de estas será baja, con acumulaciones que no superarán los 1.5 mm a lo largo del día. Las lluvias se concentrarán en los periodos de la mañana y la tarde, mientras que las horas de la noche se presentarán más tranquilas en términos de precipitaciones.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al conducir debido a la niebla y que estén preparados para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.