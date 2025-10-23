El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia que se espera en los periodos iniciales, especialmente entre las 00:00 y las 03:00, donde se registrarán precipitaciones de hasta 0.2 mm. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá, alcanzando un 100% en el periodo de 02:00 a 08:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se tiene que salir.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 19 grados , comenzando con 18 grados a primera hora y descendiendo ligeramente a medida que se acerque la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 91% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 72% hacia el final del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste a lo largo de la mañana, con rachas que alcanzarán los 23 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescor. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas, pero se espera que disminuyan hacia la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que no haya actividad eléctrica significativa, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias se tornen más escasas, con precipitaciones que no superarán los 0.1 mm en los periodos posteriores a las 14:00. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, O Porriño experimentará un día nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se sale, es aconsejable estar preparado para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.