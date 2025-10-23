El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 85% en el periodo de 08:00 a 14:00. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 14 y 18 grados . A primera hora, se registrarán 18 grados, descendiendo a 15 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en la mañana, disminuyendo a lo largo del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se estabilizará entre 4 y 10 km/h, lo que proporcionará un alivio a la sensación de frío. Las direcciones del viento variarán, predominando del oeste y suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que las condiciones de lluvia disminuyan, con una probabilidad de precipitación del 15% entre las 20:00 y las 02:00. Esto sugiere que, aunque la posibilidad de lluvia persiste, es probable que el tiempo se mantenga seco durante la mayor parte de la tarde y la noche.

La visibilidad no se verá significativamente afectada, aunque la alta humedad podría generar una ligera neblina en las primeras horas del día. Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, especialmente durante la mañana.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia, especialmente en las primeras horas. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en este periodo.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.3 mm. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un 0% de probabilidad de precipitación desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la tarde.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.2 mm. A medida que avance la mañana, las condiciones de lluvia disminuirán, y aunque el cielo permanecerá cubierto, no se anticipan más precipitaciones significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.