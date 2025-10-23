El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, aunque se espera que las lluvias sean menos intensas. Durante la mañana, las temperaturas rondarán los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados por la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 30 y 52 km/h en las primeras horas, lo que podría generar rachas fuertes. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, con ráfagas de hasta 8 km/h por la tarde y noche. Esto podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 5% entre las 20:00 y las 2:00, lo que indica que, aunque no es probable, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que se recomienda precaución al conducir.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 15 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja después de las 8:00, aunque no se descartan chubascos aislados. La noche caerá con cielos igualmente cubiertos, y las temperaturas descenderán a unos 14 grados, con una sensación térmica que podría ser más fría debido a la humedad y el viento.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para el tiempo variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.