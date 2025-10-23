El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas de la tarde y noche.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas del día, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia entre las 02:00 y las 08:00. Durante este periodo, se anticipa una precipitación acumulada de 0.2 mm, lo que indica que la lluvia será escasa pero constante. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, aunque se mantendrá en un 40% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 73% por la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con una velocidad de 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h a lo largo de la mañana. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de entre 3 y 9 km/h en las horas de la tarde y noche. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 39 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubes altas y condiciones de muy nuboso. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 14 y 18 grados . La sensación térmica podría ser más fresca debido a la combinación de viento y humedad.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar un paraguas o impermeable, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, las condiciones mejorarán ligeramente, pero la posibilidad de lluvias no debe ser descartada. En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias esporádicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.