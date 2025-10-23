El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17°C y 16°C, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya. Entre las 08:00 y las 14:00, la probabilidad de precipitación baja a un 0%, lo que permitirá que los residentes de Moraña puedan disfrutar de un respiro en las lluvias. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15°C, y la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta, alrededor del 90%.

Durante la tarde, entre las 14:00 y las 20:00, el cielo seguirá cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a un tiempo más despejado hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 20% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que, aunque las lluvias serán poco probables, no se pueden descartar completamente. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C, y la humedad relativa se mantendrá en torno al 60%.

El viento será otro factor a considerar hoy, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h desde el suroeste en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento se calma, se espera que la dirección cambie hacia el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h.

El ocaso se producirá a las 19:39, marcando el final de un día que, aunque nublado y con algunas lluvias, ofrecerá momentos de calma y temperaturas suaves. Los habitantes de Moraña deben estar preparados para un tiempo variable, con la posibilidad de que las condiciones mejoren hacia la tarde, permitiendo disfrutar de un final de jornada más tranquilo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.