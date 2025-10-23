El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 23 de octubre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia sea ligera, con una precipitación estimada de 0.3 mm en el periodo inicial. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de probabilidad de precipitación, lo que podría resultar en un acumulado de hasta 3 mm.
Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 17 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas de 17 grados, descendiendo a 16 grados hacia el mediodía y alcanzando un mínimo de 13 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 95% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 64% hacia la tarde.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 20 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Las rachas máximas podrían llegar a 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán entre 2 y 8 km/h.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 20:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja después de las 14:00, con un 35% de probabilidad de precipitaciones entre las 20:00 y las 02:00, aunque se espera que la cantidad de lluvia sea mínima.
Los habitantes de Mondariz deben prepararse para un día gris y húmedo, ideal para actividades en interiores. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.
