El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

Hoy, 23 de octubre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia sea ligera, con una precipitación estimada de 0.3 mm en el periodo inicial. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de probabilidad de precipitación, lo que podría resultar en un acumulado de hasta 3 mm.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 17 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas de 17 grados, descendiendo a 16 grados hacia el mediodía y alcanzando un mínimo de 13 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 95% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 64% hacia la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 20 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Las rachas máximas podrían llegar a 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán entre 2 y 8 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 20:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja después de las 14:00, con un 35% de probabilidad de precipitaciones entre las 20:00 y las 02:00, aunque se espera que la cantidad de lluvia sea mínima.

Los habitantes de Mondariz deben prepararse para un día gris y húmedo, ideal para actividades en interiores. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.