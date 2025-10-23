El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.7 mm de precipitación. A medida que avance la mañana, las condiciones de lluvia disminuirán, y se prevé que el cielo permanezca cubierto hasta el mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 18 grados, que irán descendiendo gradualmente a 15 grados por la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en la mañana y bajando a un 54% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. A partir de la tarde, se espera que la velocidad del viento se reduzca a unos 6 km/h, lo que proporcionará un ambiente más tranquilo. Sin embargo, las ráfagas iniciales podrían hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será del 100% durante las primeras horas, disminuyendo a un 35% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir. Las condiciones mejorarán hacia la noche, con un cielo cubierto que podría dar paso a un ambiente más despejado.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:40, las temperaturas seguirán bajando, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un tiempo variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.