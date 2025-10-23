El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 100% en este periodo. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá cubierto en general. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 16 grados, y la humedad comenzará a descender, alcanzando un 95% hacia las 4 de la mañana. A partir de las 6 de la mañana, la temperatura se mantendrá en 15 grados, con una humedad relativa que bajará a un 77%, lo que permitirá una ligera mejora en las condiciones de confort.

Durante la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados. La probabilidad de precipitación disminuirá significativamente, con un 15% de posibilidad de lluvia entre las 2 y las 8 de la tarde. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que la actividad meteorológica será bastante tranquila.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Hacia la tarde, la velocidad del viento se mantendrá entre 4 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación más fresca, especialmente con las temperaturas más bajas de la tarde.

Al caer la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán a alrededor de 14 grados. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 78% hacia las 11 de la noche. La visibilidad se verá afectada por la nubosidad y la posible presencia de niebla en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo variable, con lluvias ligeras al inicio, seguido de un periodo de nubes y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes estar preparados para la lluvia en las primeras horas y disfrutar de una tarde más tranquila y fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.