El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.2 mm. A medida que avance la mañana, las condiciones de lluvia disminuirán, y aunque el cielo permanecerá cubierto, no se anticipan más precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 18 grados, descendiendo gradualmente a 15 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con la escasa actividad del viento.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la madrugada, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 5-10 km/h por la tarde.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente cubierto. Las nubes altas aparecerán, pero no se prevén tormentas ni precipitaciones significativas en este periodo. La probabilidad de lluvia se reduce considerablemente, con un 30% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la tarde, y un 15% entre las 8 de la tarde y la medianoche.

La puesta de sol se producirá a las 19:40, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones inestables, mejorará hacia la tarde. Los habitantes de Meaño deben estar preparados para un inicio de jornada fresco y húmedo, pero con la expectativa de que el tiempo se estabilice y permita disfrutar de la tarde con temperaturas más agradables. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir en las primeras horas del día, pero a medida que avance la jornada, las condiciones serán más favorables para actividades al aire libre.

