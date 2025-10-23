El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, acumulando alrededor de 0.5 mm de precipitación. La temperatura en estos periodos oscilará entre los 17 y 18 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 97%, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 4 de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las precipitaciones sean nulas hasta la tarde. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, mientras que la humedad comenzará a descender, alcanzando un 91% hacia las 10 de la mañana.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero con una ligera mejora en las condiciones. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , y la humedad relativa se estabilizará en torno al 60-65%. No se prevén lluvias significativas, aunque la posibilidad de chubascos ligeros podría persistir hasta las 2 de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 20%.

El viento será un factor a considerar a lo largo del día. Se registrarán rachas de hasta 27 km/h desde el suroeste en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, llegando a un 80% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:40, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras en las primeras horas, temperaturas moderadas y un viento variable que aportará frescura al ambiente. Se recomienda a los residentes estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros y disfrutar de las temperaturas suaves a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.