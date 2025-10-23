El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 3:00 de la tarde.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 97%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo. El viento soplará del oeste, con rachas que podrían llegar a los 42 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

A partir de las 8:00, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, el cielo permanecerá cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 90%, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 12 a 14 grados, pero con un cielo que seguirá cubierto. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 5% entre las 2:00 y las 8:00 de la tarde, lo que sugiere que las lluvias serán esporádicas y ligeras. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la combinación de la humedad y el viento, que soplará a velocidades de entre 13 y 19 km/h.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 8:00 de la tarde. La humedad aumentará, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente invernal. En resumen, el día en Lalín será fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y un cielo mayormente cubierto, lo que invitará a los habitantes a abrigarse y prepararse para un tiempo otoñal característico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.