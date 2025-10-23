El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 3:00 de la tarde.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 97%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo. El viento soplará del oeste, con rachas que podrían llegar a los 42 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.
A partir de las 8:00, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, el cielo permanecerá cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 90%, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.
Durante la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 12 a 14 grados, pero con un cielo que seguirá cubierto. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 5% entre las 2:00 y las 8:00 de la tarde, lo que sugiere que las lluvias serán esporádicas y ligeras. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la combinación de la humedad y el viento, que soplará a velocidades de entre 13 y 19 km/h.
Al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 8:00 de la tarde. La humedad aumentará, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente invernal. En resumen, el día en Lalín será fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y un cielo mayormente cubierto, lo que invitará a los habitantes a abrigarse y prepararse para un tiempo otoñal característico de esta época del año.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.
