El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.3 mm. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un 0% de probabilidad de precipitación desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 17 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en la mañana y bajando a un 65% por la tarde. Esto generará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 35 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la madrugada, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas costeras. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

A lo largo de la jornada, el cielo experimentará cambios, pasando de un estado cubierto a momentos de nubes altas y poco nuboso en la tarde. A partir de las 2 de la tarde, se prevé que el cielo se aclare ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La visibilidad será buena, pero se recomienda precaución en las primeras horas debido a la posible lluvia y el viento.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras en la mañana, temperaturas frescas y un viento moderado. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un tiempo variable, con la posibilidad de que el sol asome en la tarde, ofreciendo un respiro a la atmósfera gris que predominará en las primeras horas del día.

