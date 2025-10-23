El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será notable, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas y hasta 0.5 mm en la tarde. A lo largo del día, la lluvia será intermitente, con momentos de mayor intensidad en la mañana y una disminución en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá elevada, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 64% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre los 19 y 21 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 48 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros.

A medida que el día avance, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque se espera que haya momentos de poco nuboso, especialmente hacia el final de la tarde. Sin embargo, la mayor parte del día se caracterizará por un cielo cubierto, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos.

En cuanto a la visibilidad, la bruma matutina podría reducirla, pero se espera que mejore a medida que avance el día. No se prevén tormentas eléctricas, lo que significa que las condiciones, aunque húmedas, no serán severas.

Los habitantes de A Guarda deben prepararse para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente en las horas de la mañana. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento moderado hará que sea un día típico de otoño en la región, donde la naturaleza comienza a mostrar su esplendor en tonos más apagados y nostálgicos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.