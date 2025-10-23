El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con momentos de cielo muy nuboso y cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 1:00 PM, donde se espera que se mantengan en torno a los 18 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia las 8:00 PM. La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 70% por la noche, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la jornada. Las ráfagas de viento serán más suaves por la tarde, con velocidades que rondarán entre 5 y 8 km/h. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un bajo riesgo, con un 5% de posibilidad entre las 2:00 y las 8:00 PM. Esto indica que, aunque la lluvia es probable, las tormentas eléctricas no son una preocupación significativa para hoy.

Los ciudadanos de Gondomar deben prepararse para un día mayormente gris y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las primeras horas. A medida que el día avance, la lluvia se volverá menos intensa, pero la nubosidad persistirá hasta el ocaso, que se espera para las 7:41 PM. En resumen, un día típico de otoño en Gondomar, donde la lluvia y la frescura serán protagonistas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.