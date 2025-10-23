El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00. Durante este periodo, se prevé una acumulación de hasta 4 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar ligeramente. Entre las 08:00 y las 14:00, el cielo permanecerá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un 0% de probabilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de chubascos ocasionales.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 64% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 31 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-12 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 61 km/h, especialmente en las primeras horas, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

A partir de las 14:00, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá nuboso hasta el final del día. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 12-13 grados por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más templado, aunque la posibilidad de lluvias ligeras persiste hasta la noche.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con lluvias en las primeras horas y una ligera mejora en las condiciones hacia la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.